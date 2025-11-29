Депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал aif.ru, что нужно сделать президенту США Дональду Трампу, если тот действительно хочет добиться окончания украинского конфликта.
Как сообщалось, глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о том, что Украина не собирается выводить войска из Донбасса и признавать потерю территорий.
Слова киевского чиновника прозвучали на фоне обсуждений мирного плана США по урегулированию кризиса на Украине. «Пока Зеленский у власти, никто не должен рассчитывать, что мы откажемся от территорий», — сказал Ермак.
«Если Трамп хочет добиться подписания мирного плана, пусть прекратит финансирование киевского режима, пусть перестанет снабжать его оружием, а также пусть запретит обеспечивать ВСУ спутниковой связью Starlink. Трамп очень непоследовательный человек, и со своими замашками “нью-йоркского риэлтора” топчется на месте. Ему надо стать государственным деятелем, а не заниматься политиканством. Президент — это не коммерсант, а именно к этому скатывается Трамп и в итоге теряет в рейтингах», — отметил Колесник.
Ранее Колесник допустил физическое устранение Зеленского на фоне нежелания киевского режима прекращать украинский конфликт и подписывать «вашингтонский» вариант мирного плана.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия прекратятся только после того, как ВСУ покинут подконтрольные им участки Донбасса. «Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — подчеркнул Путин.
Также он отметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это невозможно. При этом он добавил, что наметки плана мирного урегулирования, подготовленные США, вполне годятся — только их нужно обсудить и перевести на дипломатический язык.