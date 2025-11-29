NY Post: Ермак после отставки заявил о желании отправиться на фронт

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти — работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии «Слуга народа», требовали отставки руководителя офиса Владимира Зеленского. 28 ноября стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.