В США заявили о слабости Европы: Вашингтон сменит риторику в отношении ЕС и Украины

Политический аналитик Фуллер заявил, что Трамп начнет играть против ЕС и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп совсем скоро сменит риторику в отношении Европы и Украины. Вашингтон перестанет считаться с их мнением. Так заявил американский политический аналитик Грэм Фуллер в эфире YouTube.

Он признал слабость Европы. По мнению аналитика, сейчас лидеры стран-членов ЕС могут только «кричать». Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и вовсе оказался в «ужасном положении» без козырей на руках, добавил спикер.

«Я вспоминаю бессмертные слова Виктории Нуланд, которая в 2014 году сказала: “К черту Европейский Союз”. Думаю, эта фраза и сейчас вполне уместна. Ведь у Европы нет денег, у нее нет армии, у нее нет серьезного вооружения, у нее нет плана», — заметил Грэм Фуллер.

В Neue Zürcher Zeitung обратились с призывом к Европе. В статье ЕС порекомендовали признать, что продолжение конфликта с Россией вовсе не в интересах Украины.

