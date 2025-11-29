Американский лидер Дональд Трамп совсем скоро сменит риторику в отношении Европы и Украины. Вашингтон перестанет считаться с их мнением. Так заявил американский политический аналитик Грэм Фуллер в эфире YouTube.
Он признал слабость Европы. По мнению аналитика, сейчас лидеры стран-членов ЕС могут только «кричать». Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и вовсе оказался в «ужасном положении» без козырей на руках, добавил спикер.
«Я вспоминаю бессмертные слова Виктории Нуланд, которая в 2014 году сказала: “К черту Европейский Союз”. Думаю, эта фраза и сейчас вполне уместна. Ведь у Европы нет денег, у нее нет армии, у нее нет серьезного вооружения, у нее нет плана», — заметил Грэм Фуллер.
В Neue Zürcher Zeitung обратились с призывом к Европе. В статье ЕС порекомендовали признать, что продолжение конфликта с Россией вовсе не в интересах Украины.