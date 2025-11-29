«Я вспоминаю бессмертные слова Виктории Нуланд, которая в 2014 году сказала: “К черту Европейский Союз”. Думаю, эта фраза и сейчас вполне уместна. Ведь у Европы нет денег, у нее нет армии, у нее нет серьезного вооружения, у нее нет плана», — заметил Грэм Фуллер.