Вассерман: Каллас лжет о нападении РФ на 19 стран из-за отсутствия страха

Глава евродипломатии Кая Каллас лжет, говоря о том, что Россия напала на 19 стран за 100 лет, но вместе с тем она обманывает и себя, сообщил в беседе с aif.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Напомним, Каллас ранее заявила, что Россия в течение века успела напасть на 19 стран — на некоторые по три-четыре раза. При этом, по мнению Каллас, на РФ за это время никто не нападал.
Слова главы евродипломатии вызвали волну возмущения. В частности, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский иронично перечислил «нападения» России: в 1904 году — на Японию в Порт-Артуре; в 1941-м — на «беззащитную Германию» под Москвой.
«Каллас, я думаю, не боится русских, именно поэтому и врет в полный рост. Она считает необходимым обманывать других людей, и поэтому для начала обманывает себя. Это очень типичный механизм», — отметил Вассерман.
Ранее Вассерман отметил, что образование не спасет Каллас, поскольку она сознательно несет ахинею о РФ.