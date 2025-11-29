Уход Ермака оставил Зеленского без главного продюсера

Издание Politico высказывает мнение, что уход Андрея Ермака с поста главы Офиса президента Украины оставляет Владимира Зеленского без ключевого соратника в преддверии сложных переговоров с Соединенными Штатами.
Публикация проводит аналогию, описывая Ермака как «продюсера» в правящем тандеме, где Зеленский играл «главную роль».
Как отмечает издание, украинская журналистка и бывшая советница президента Юлия Мендель, ныне ставшая его критиком, охарактеризовала отставку Ермака как «отчаянную реакцию на невыносимое давление». При этом она не исключила, что экс-чиновник может сохранить влияние, оставшись «теневым кукловодом».
Ранее сообщалось, что бывший глава Офиса президента Украины Ермак отправится на фронт.
