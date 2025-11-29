Путин подписал закон о новом минимальном размере оплаты труда: сколько он составит

В закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» также внесли коррективы. С 28 ноября изменились условия получения мигрантами бесплатной медпомощи. Согласно закону, чтобы претендовать на полис обязательного медицинского страхования, трудовые мигранты должны отработать на территории РФ не менее пяти лет. Однако в экстренных случаях иностранным гражданам могут оказать помощь бесплатно. К таким ситуациям относятся травмы на производстве или внезапное обострение заболевания, угрожающего жизни. Правительство России одобрило соответствующую поправку. В стране постепенно показывают эффективность меры контроля за мигрантами-нелегалами. Они уже начали работать повсеместно.