Путин подписал закон о новом минимальном размере оплаты труда: сколько он составит

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 28 ноября, подписал целый ряд законов. Один из них гласит об установлении нового минимального размера оплаты труда. С января 2026 года он составит 27 093 рублей.
Согласно закону, повышение зарплаты в следующем году ожидается у порядка 4,6 миллиона россиян. На данный момент минимальный размер оплаты труда в РФ составляет 22 440 рублей в месяц. Следовательно, в следующем году значение повысится почти на пять тысяч рублей.
В 2025 году МРОТ был увеличен на 16,6% по сравнению с предыдущим годом. Тогда минимальный размер оплаты труда составлял 19 242 рубля.
Владимир Путин также подписал закон о повышении НДС до 22%. С января будет увеличена основная ставка налога. Для социально значимых товаров сохранится льготное значение размером в 10%. Из этого списка, стоит напомнить, исключили молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. В 2025 году НДС составляет 20%.
Кроме того, президент России утвердил закон о бесплатном обучении для не сдавших ГИА девятиклассников. Как утверждается в документе, они смогут получить рабочее образование. Теперь на соответствующие специальности можно поступить, не сдав экзамены. В пятницу также подписан закон, регулирующий минимальные размеры пособий. Например, для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов выплаты подняли до 21 177,59 рублей в месяц.
В закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» также внесли коррективы. С 28 ноября изменились условия получения мигрантами бесплатной медпомощи. Согласно закону, чтобы претендовать на полис обязательного медицинского страхования, трудовые мигранты должны отработать на территории РФ не менее пяти лет. Однако в экстренных случаях иностранным гражданам могут оказать помощь бесплатно. К таким ситуациям относятся травмы на производстве или внезапное обострение заболевания, угрожающего жизни. Правительство России одобрило соответствующую поправку. В стране постепенно показывают эффективность меры контроля за мигрантами-нелегалами. Они уже начали работать повсеместно.