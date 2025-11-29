Ричмонд
WSJ: Уиткофф надеется, что США, РФ и Украина станут торговыми партнерами

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что если мирный план США будет принят, то это поможет предотвратить новые конфликты и сделать Соединенные Штаты, Россию и Украину партнерами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Reuters

«Если мы сделаем все это (примем план США по урегулированию конфликта на Украине — прим. ТАСС), это, естественно, станет защитой от будущих конфликтов», — сказал он газете, описывая надежды на то, что три страны в конечном счете смогут поддерживать торговые отношения.

