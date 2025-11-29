WSJ: Уиткофф надеется, что США, РФ и Украина станут торговыми партнерами

«Если мы сделаем все это (примем план США по урегулированию конфликта на Украине — прим. ТАСС), это, естественно, станет защитой от будущих конфликтов», — сказал он газете, описывая надежды на то, что три страны в конечном счете смогут поддерживать торговые отношения.
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше