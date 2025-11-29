Названа неожиданная причина, по которой США просили Зеленского уволить Ермака

Публикация также указывает, что отставка Ермака может дополнительно дестабилизировать политическое положение Зеленского. По мнению издания, президент Украины лишился своего рода «амортизатора», который принимал на себя значительную долю общественного недовольства, направленного на администрацию. Теперь весь негатив, как предполагается, будет сконцентрирован лично на Зеленском.