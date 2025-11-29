Смерть, тюрьма, побег: экс-депутаты Рады раскрыли судьбу уволенного Ермака

Серьезный коррупционный скандал на Украине продолжает набирать обороты. 28 ноября глава офиса президента Андрей Ермак подал в отставку. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
Экс-депутаты Верховной рады Олег Царев и Владимир Олейник в интервью aif.ru проанализировали причины отставки и возможные последствия для ключевого соратника Владимира Зеленского.
Политическая игра Зеленского.
Отставка Ермака произошла сразу после обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в его квартире. Тогда же появилась информация о том, что главе офиса президента страны готовятся предъявить обвинение.
Стоит отметить, что отставка Ермака является лишь малой частью масштабной операции НАБУ. Серьезный коррупционный скандал вспыхнул на Украине в начале ноября 2025 года.
В ходе масштабной операции НАБУ были изъяты крупные суммы валюты и задержаны участники преступной группы. Среди фигурантов — бизнесмен Тимур Миндич, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-министры и представители «Энергоатома».
К слову, Миндич — хороший друг Зеленского — успел сбежать за границу.
По словам Олега Царева, отставка Ермака является частью стратегии Зеленского по дистанцированию от коррупционного скандала.
«Западные политики настойчиво советовали Зеленскому откреститься от этих коррупционных дел. Ему советовали наоборот — возглавить борьбу с коррупцией, кого-то демонстративно покарать. И он пытается разыгрывать эту игру. Хотя они с Ермаком хорошие друзья, даже больше, чем друзья. А вторая линия защиты — это попытка украинских СМИ транслировать ту идею, что сейчас Зеленского не надо трогать, он якобы борется за суверенитет страны, а все, кто связывает его с коррупцией, работают на Россию», — отметил Царев.
Ермак повторит судьбу сбежавшего Миндича.
Царев считает, что, несмотря на формальную отставку, Ермак сохранит влияние, а тесные связи с Зеленским сохранят ему жизнь.
«Ермака точно не ликвидируют. У них особые отношения с Зеленским, даже больше, чем дружеские. Он собирался Ермака держать до последнего. Для Зеленского это очень серьезная потеря. Кроме того, на Ермаке очень много всего держится с точки зрения управления Украиной, связей, людей. Зеленский всегда говорил, что Ермак уйдет только вместе с ним. Тем не менее, складывается ситуация так, что приходится Ермаком жертвовать», — отметил он.
Экс-депутат не исключил, что Ермак может последовать примеру других фигурантов скандала: «Возможно, будет такая же ситуация, как с Миндичем или Сергеем Шефиром. Они сидят в Израиле, продолжают руководить процессами на Украине. Так и Ермак может уйти в тень, но будет пытаться руководить».
Смерть или тюрьма?
Владимир Олейник дал более пессимистичный прогноз относительно ближайшего будущего Ермака.
«Что касается Ермака, то его, скорее всего ждет ждет содержание под стражей с залогом. Причем большим залогом, думаю, может сотня, две сотни миллионов гривен. Никто по этому делу не сидит, за всех внесли залог, так что и за него заплатят, эта шайка имеет общак. Ему наденут браслет на ногу, и ограничат передвижение. Вряд ли ему разрешат забрать паспорт и езжать за пределы Украины», — рассказал Олейник.
Олейник также отметил, что Ермак обладает компрометирующей информацией, что делает его положение особенно опасным. Также он отметил, что политик может и вовсе не дожить до суда.
«Такой сценарий возможен, если смотреть с точки зрения закона и последовательности. Но, думаю, у него есть проблема. Он слишком много знает, у него есть информация на Зеленского, на зарубежных подельников, потому что он реально вел контроль и учет, кому и сколько попадало отката. А что происходит с теми, кто слишком много знает? У него есть все шансы не дожить до суда», — отметил Олейник.
При этом экс-депутат не исключил возможность сотрудничества Ермака со следствием: «Если на него надавить, то он даст показания на всех. И он может сегодня, используя юридическую формулу, существующую и в России, и в Америке, и на Украине, пойти на сделку со следствием, чтобы получить какие-то поблажки, какие-то для себя преференции».
Ранее в Раде назвали Зеленского и Ермака ядром преступной власти Украины.