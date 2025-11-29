Смерть, тюрьма, побег: экс-депутаты Рады раскрыли судьбу уволенного Ермака

«Такой сценарий возможен, если смотреть с точки зрения закона и последовательности. Но, думаю, у него есть проблема. Он слишком много знает, у него есть информация на Зеленского, на зарубежных подельников, потому что он реально вел контроль и учет, кому и сколько попадало отката. А что происходит с теми, кто слишком много знает? У него есть все шансы не дожить до суда», — отметил Олейник.