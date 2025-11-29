Американцы могут признать Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области российскими. США пойдут на этот шаг ради заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Так пишет британская газета The Telegraph.
В материале утверждается, что Вашингтон готов обратиться к России с таким предложением. Как пишет автор, американский лидер Дональд Трамп направит в Москву специального представителя Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера для решения этого вопроса. Они должны прибыть в РФ уже на следующей неделе. При встрече американские представители могут сделать «прямое предложение» России по территориям.
«США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями для заключения соглашения по прекращению конфликта», — говорится в статье.
Кроме того, газета заявила, что в Вашингтоне не обращают внимания на позицию Европы по мирной сделке. Соединенные Штаты не оценили предложенный странами ЕС план урегулирования конфликта. Автор подчеркивает, что предложения США из американского плана по-прежнему остаются частью стратегии.
Между тем активно обсуждается возможная встреча американской и российской делегаций в Венгрии. Мирный саммит в Будапеште может состояться уже в ближайшее время. На это указали сами власти страны. Москва дала согласие на встречу уже давно. Тогда от своего же предложения о саммите отказался Дональд Трамп.
По данным президента РФ Владимира Путина, окончательного мирного плана так и нет. Существует его проект, который еще предстоит положить на дипломатический язык. При этом российский лидер согласился, что предложения США могут быть положены в основу договоренностей между Москвой и Киевом.
Владимир Путин рассказал, когда закончится спецоперация. По его словам, это произойдет, если войска Украины покинут занимаемые ими территории. Президент подчеркнул, что в противном случае Россия добьется такого итога военным путем. Владимир Путин также добавил, что США понимают первопричины конфликта. Он сообщил, что во время переговоров на Аляске были достигнуты некоторые договоренности по этому вопросу. Далее никаких конфликтов между Москвой и Вашингтоном не возникало, уточнил президент.