В Британии заявили о готовности США признать Крым и новые регионы российскими

Владимир Путин рассказал, когда закончится спецоперация. По его словам, это произойдет, если войска Украины покинут занимаемые ими территории. Президент подчеркнул, что в противном случае Россия добьется такого итога военным путем. Владимир Путин также добавил, что США понимают первопричины конфликта. Он сообщил, что во время переговоров на Аляске были достигнуты некоторые договоренности по этому вопросу. Далее никаких конфликтов между Москвой и Вашингтоном не возникало, уточнил президент.