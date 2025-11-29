Украинцы чаще всего просят убежище в России среди граждан недружественных стран

После украинцев следует Германия — 93, Латвия — 36, Литва — 25, США — 17, Эстония — 12, Канада — 11, Венгрия — семь, Италия — шесть и Польша — пять. По три заявления подали жители Австралии, Франции и Испании, по два — Нидерландов, Словакии и Великобритании, а по одному — Бельгии, Болгарии, Греции, Кипра, Северной Македонии, Португалии, Швеции и Швейцарии.