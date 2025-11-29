Американские чиновники настаивали на снятии Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины. В Белом доме были недовольны его английским языком, сообщает британское издание The Telegraph.
В статье сказано, что отставка Андрея Ермака ухудшит положение бывшего комика Владимира Зеленского. Именно он «впитывал» брошенное на украинское руководство презрение, пишет автор.
«Чиновники администрации Трампа посоветовали Зеленскому уволить Ермака после знаменитой встречи в Белом доме — отчасти потому, что ему нужен был английский переводчик», — утверждается в материале.
Днем ранее экс-глава офиса президента Украины заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки России. По его словам, никто якобы даже не будет рассчитывать на это, пока у власти находится Зеленский.