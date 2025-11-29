Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА на Воронежскую область

Над территорией Воронежской области силами противовоздушной обороны была отражена атака беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, в ходе ночного дежурства над тремя районами области было обнаружено и уничтожено пять вражеских дронов.
По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют какие-либо разрушения или пострадавшие.
Ранее сообщалось, что российский город подвергся массированной атаке БПЛА, локализовано восемь возгораний.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше