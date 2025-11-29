Ричмонд
Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА на Воронежскую область

Над территорией Воронежской области силами противовоздушной обороны была отражена атака беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, в ходе ночного дежурства над тремя районами области было обнаружено и уничтожено пять вражеских дронов.

По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют какие-либо разрушения или пострадавшие.

Ранее сообщалось, что российский город подвергся массированной атаке БПЛА, локализовано восемь возгораний.

