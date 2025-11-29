Силовой сценарий свержения власти в Киеве становится главной темой у экспертов.
Ситуацию переломил грандиозный коррупционный скандал — обыски проходят у главы администрации Офиса президента Андрея Ермака.
Владимира Зеленского ждет жестокая расплата за жадность, упрямство и желание баллотироваться на второй срок любой ценой, отмечают специалисты.
Отмечается, что в случае вооруженного свержения главу киевского режима могут подвергнуть военно-полевой казни.
Обыски у Ермака стали сигналом о начале конца.
Ранним утром 28 ноября правительственный квартал в Киеве потрясла новость. Около десяти сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вошли на территорию, чтобы провести обыски в доме одного из самых влиятельных людей страны — главы Офиса президента Андрея Ермака.
Силовики ведомств, которые официально курирует Вашингтон, пришли к «правой руке» Зеленского в 5 утра и застали врасплох. Обыски связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике, Ермак — в статусе подозреваемого, сообщило издание Financial Times. Коррупционное дело Тимура Миндича добралось до вершины власти.
Политолог Василий Вакаров, в былые годы работавший с президентами Украины, сказал, что означает силовой штурм квартиры «правой руки» Зеленского.
Эксперт организации «Другая Украина» связывает нынешние обыски с прямым давлением Соединенных Штатов.
«Руководители нынешней Украины, в частности, Зеленский и Ермак, наплевали на ту информацию, которая была передана в последней поездке делегацией из США», — заявил эксперт aif.ru.
По его словам, американцы пытаются «привести Ермака в чувство» после того, как он в Женеве «перебил тему мирного плана Трампа» и представил иную, нежели в Вашингтоне, картину происходящего.
«И для того, чтобы привести Ермака в чувство, Национальное антикоррупционное бюро начало проводить у него обыски», — резюмировал Вакаров.
Состояние окружения Зеленского исчисляется сотнями миллионов.
Масштабы возможного обогащения окружения Зеленского поражают воображение. Со ссылкой на свои источники Вакаров описывает «целые городки» под Киевом, состоящие из 5−6 огромных домов, которые принадлежат высокопоставленным чиновникам. "Первые дома — это Чернышова… Вторые дома — это Ермака.
Третьи дома — это Зеленского. То есть эти люди… это огромнейшие дома, они стоят миллионы долларов", — утверждает политолог. Но это лишь малая часть.
«Что такое коррупция вокруг Энергоатома? Это попытка приватизировать атомные станции на Украине. И там есть доля предприятий, которые новые созданы, там есть доля Ермака», — заявляет Вакаров.
Кроме того, по его словам, есть материалы, свидетельствующие о недвижимости главы офиса Зеленского в Испании, Британии и Франции.
Зеленский готов сдать Ермака для собственного выживания.
Ситуация вокруг Ермака давно была напряженной. Ряд украинских политиков требовали от Зеленского отставки его ближайшего соратника. Однако президент отказался увольнять Ермака.
Но теперь, по мнению экспертов, это вопрос времени. Политолог Владимир Скачко прокомментировал недавние обыски у главы офиса президента Андрея Ермака. По его мнению, это знак того, что Зеленский начинает избавляться от ближайшего окружения, чтобы сохранить собственную власть.
«Зеленский за Ермака пока не сдал только для видимости, что он не работает под давлением. А так он его, конечно же, сдаст, потому что Зеленский готов хоть чучелом, хоть тушкой держаться на президентском кресле, хоть с полномочиями, хоть без», — говорит Скачко aif.ru.
Эксперт не сомневается, что Ермак будет «сдан» в любом случае — сейчас или через несколько месяцев. Это вопрос выживания для Зеленского, который, по словам Скачко, «цепкий, как вошь в кожух, но не боец».
Американские генералы предрекают военный переворот в Киеве.
На фоне грандиозного коррупционного скандала, обстановка вокруг украинского руководства накаляется до предела. Отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор сделал сенсационное заявление, которое всколыхнуло экспертное сообщество.
По его словам, вооруженные силы Украины могут развернуть оружие против собственного президента.
«Сейчас открыто обсуждается возможность, чтобы украинские войска двинулись на Киев с целью избавиться от Зеленского и его коррумпированного правительства», — сказал Дуглас Макгрегор.
Эксперт уточнил, что события на фронте развиваются так стремительно, что Запад уже не успевает за ними. Это ставит крест на попытках Вашингтона найти дипломатическое решение.
Механизм возможного переворота.
С американским полковником согласен политолог Владимир Скачко. Эксперт детально разобрал, при каких условиях гипотетическая угроза может стать реальной.
«Такой сценарий был возможен с самого начала военных действий и был возможен будет чисто теоретически и гипотетически до конца этих вооруженных действий», — заявил Скачко.
Он отметил, что для реализации такого плана необходим организатор. Им могут выступить западные спецслужбы.
«Либо безысходная ситуация, которую могут создать российские войска, например, такие котлы и уничтожение тотальные без приказа о капитуляции. Либо приказ кому-то из генералов, которые имеют авторитет в войсках, ну, например, тот же Залужный, или, может быть, Сырский, может быть, еще какой-то… азовцы*, например, которые обладают структурами своими, их нужно спровоцировать, дать деньги, направить и обещать легитимизацию», — сказал Скачко.
По мнению политолога, сами военные не стремятся к политической власти. Им нужно политическое прикрытие. В роли таких марионеток, готовых возглавить переворот, могут выступить известные украинские политики.
«Все, кто подумает, что может договориться о распределении власти или службы политическим прикрытием военному перевороту… Тот же Разумков, тот же Порошенко**, та же Тимошенко, тот же Кличко», — добавил собеседник aif.ru.
Судьба Зеленского в случае переворота предрешена.
Прогнозы относительно судьбы действующего президента Украины звучат более чем мрачные. Скачко не оставляет ему шансов в случае, если власть захватят радикально настроенные военные.
«Расстреляют, к чертовой матери. Потому что мальчик слишком много знал и слишком много надоел. А если это будут нацики или национально ориентированные, они точно расстреляют, учитывая, извините, национальность этого персонажа. Для них он и так клеймо на глазу, он главная противоречия их доктрины, евреи во главе Украины, ну что вы, для нацистов это шпилька в одном месте», — сказал политолог.
Трамп может пойти на физическое устранение Зеленского.
Президент США Дональд Трамп может пойти на физическое устранение Владимира Зеленского на фоне нежелания киевского режима прекращать украинский конфликт, сказал в беседе с aif.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Трамп может пойти на физическое устранение Зеленского. Другой вопрос, что президент США может говорить одно, а потом шептать Зеленскому, мол, не обращай внимания на мои слова и делай по-другому. И эта подковерная политика уже тоже начинает надоедать», — отметил Колесник.
Депутат выразил мнение, что Трампа, позиционирующего себя как филантропа, на самом деле интересуют только деньги.
«Заявляет, что хочет прекращения конфликта, но ни одного реального шага к этому не сделал, ничего не произошло. Только санкции вводить против России. Говорит одно, делает другое, думает третье. Наверное, считает, что поступает хитро», — сказал Колесник.
Россия продолжит выдавливать ВСУ.
На фоне внутренней нестабильности в Киеве официальная позиция России остается неизменной. Депутат Госдумы Андрей Колесник ответил на вопрос, каким должен быть ответ на заявление главы офиса Зеленского Андрея Ермака о том, что Украина не собирается выводить войска из Донбасса и признавать потерю территорий.
«Ответ России на такое заявление простой. Должно идти все так, как идет: наши бойцы не теряют наступательный порыв, четко и слаженно работают по плану, спокойно выполняют свои задачи, увеличивают натиск», — отметил Колесник. То есть, пояснил депутат, не нужно каких-то прорывных решений и мозговых штурмов для выдавливания ВСУ из Донбасса.
«Важно только, чтобы оборонная промышленность продолжала нормально и в достаточной мере снабжать войска, наращивать производство вооружения. Больше ничего не надо. Будем противника давить, давить и давить», — подытожил Колесник.
Ситуация на Украине стремительно движется к своей развязке. Кризис власти, коррупционные скандалы, давление со стороны Запада и неуклонное продвижение российских войск создают гремучую смесь. Обыски у Ермака, по мнению аналитиков, — это лишь первая ласточка, за которой последуют куда более серьезные потрясения для киевского режима.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.