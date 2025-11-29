Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала на 19 стран, а на саму РФ никто не нападал.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила вызвать европейской чиновнице санитаров.
«Эта врунгильда небезопасна».
Захарова предложила Каллас для начала рассказать, сколько раз за последние 100 лет на суверенные государства нападали западные альянсы.
«Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ сенатора США Марко Рубио с ней встречаться — это небезопасно», — написала Захарова. Этот комментарий получил неожиданное продолжение, выведя дискуссию из плоскости политики в область психиатрии.
Помощник российского президента Владимир Мединский преподал урок истории Кае Каллас. В ироничной манере он представил несколько примеров того, как главный европейский дипломат, вероятно, видит «агрессивную политику России» за последние 100 лет. Среди них такой: 1941 год. Вершина вероломства! «Нападение» на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой.
Депутат Госдумы и известный интеллектуал Анатолий Вассерман в беседе с aif.ru категорически отверг тезисы Каллас. Он подчеркнул, что это не пробелы в образовании, а целенаправленная дезинформация.
«Это не необразованность, а вполне сознательное забывание, или точнее — отказ помнить. Я думаю, что Каллас училась нормально в советской школе. Ее отец, напомню, был весьма высокопоставленным советским деятелем, он возглавлял сберегательные кассы Эстонии. Так что она это все прекрасно знала. Сейчас она врет. Скорее всего, она настолько убеждена в необходимости врать, что сама в какой-то мере верит в ту ахинею, которую несет», — отметил Вассерман.
Политик напомнил, что существуют психологические механизмы, позволяющие человеку убедить себя в чем угодно, даже в откровенной лжи.
Психиатр диагностировал у Каллас нарциссическое расстройство.
Комментарий Захаровой не остался без внимания экспертов. Психиатр и профайлер Руслан Панкратов в беседе с aif.ru дал профессиональную оценку поведению главы евродипломатии. По его мнению, совокупность симптомов позволяет с высокой степенью вероятности поставить конкретный диагноз.
«Совокупность симптомов позволяет с высокой степенью вероятности диагностировать нарциссическое расстройство личности с компенсаторной параноидностью. Налицо неспособность адекватно оценивать реальность (пустой зал воспринимается как норма), грандиозные представления о собственной роли в мировых процессах, враждебность к критике и проекция вины на внешние факторы», — сказал aif.ru Панкратов.
Эксперт напомнил о недавнем инциденте в Европейском парламенте, где речь Каллас о помощи Украине слушали не более 10 из 720 депутатов. Такое публичное игнорирование, по мнению психиатра, является ярким симптомом неадекватного восприятия действительности.
Семейная драма и скандал с мужем усугубили состояние Каллас.
Психиатр Руслан Панкратов углубился в причины такого состояния чиновницы. Он связал их с семейной историей и личными драмами. По его мнению, «семейная драма предательства», связанная с ее отцом — бывшим членом КПСС, резко сменившим идеологическую ориентацию, — формирует глубокую травму.
«Эта травма проецируется на отношения с Россией как символом отвергнутого прошлого. Скандал с бизнесом мужа, продолжавшего торговлю с Россией на фоне антироссийских заявлений жены, воспроизвел семейный сценарий предательства, усилив параноидные установки и превратив Россию в источник всех бед», — сказал психиатр, оценивая состояние Каи Каллас.
Напомним, что в августе 2023 года разразился скандал, связанный с бизнесом мужа Каллас, Арво Халлика. Расследование показало, что его компания получала прямую финансовую выгоду от сотрудничества с Россией. Это вызвало обвинения в лицемерии, поскольку Каллас известна своей русофобской риторикой. Ей пришлось публично извиняться за мужа, но свой пост она сохранила.
Таким образом, заявление Каи Каллас, изначально вызвавшее политический скандал, получило многогранную оценку.
С одной стороны, эксперты и политики указывают на его историческую ложность. С другой — специалисты видят в таком поведении глубокие личностные проблемы, которые могут влиять на принятие решений на самом высоком уровне. Эта история наглядно демонстрирует, как личные травмы и внутренние конфликты могут проецироваться на большую политику, создавая опасные искажения реальности.