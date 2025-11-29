NYP: Ермак после отставки заявил о желании вступить в ряды ВСУ

По словам Ермака, его шаг связан с желанием не создавать дополнительных трудностей для Владимира Зеленского и избежать политического давления вокруг своей фигуры. Он считает, что таким образом сможет внести личный вклад в ситуацию, не вовлекая в неё украинского политика.