NYP: Ермак после отставки заявил о желании вступить в ряды ВСУ

Через несколько часов после ухода с должности главы офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о планах присоединиться к военным на линии боевых действий. В письме, направленном изданию New York Post, он подчеркнул, что готов принять любые последствия своего решения.
По словам Ермака, его шаг связан с желанием не создавать дополнительных трудностей для Владимира Зеленского и избежать политического давления вокруг своей фигуры. Он считает, что таким образом сможет внести личный вклад в ситуацию, не вовлекая в неё украинского политика.
Газета отмечает, что Ермак не раскрыл деталей о сроках и способе своего прибытия на передовую, ограничившись лишь заявлением о намерении отправиться в зону боевых действий.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности главы его офиса. Причиной увольнения стал скандал, связанный с коррупцией.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон сообщал, что имеет материалы, свидетельствующие о том, что Ермак «присвоил сотни миллионов долларов средств США, предназначенных для помощи Украине».