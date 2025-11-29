Скачко: желание Усика быть президентом Украины — следствие ударов по голове

«Новый фронтмен появился на Украине, удивительный, с отбитой головой и перекачанными надгробными дугами — боксёр Александр Усик. Человек получал шпалой по голове и, видимо, решил, что он президент. Это такая особенность политической игры украинской. Чем сильнее бьют железнодорожной шпалой по голове, тем сильнее президентские амбиции. Такая вот закономерность», — сказал Скачко.