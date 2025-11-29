Скачко: желание Усика быть президентом Украины — следствие ударов по голове

У украинского боксёра Александра Усика появились президентские амбиции, рассказал aif.ru политолог Владимир Скачко.
«Новый фронтмен появился на Украине, удивительный, с отбитой головой и перекачанными надгробными дугами — боксёр Александр Усик. Человек получал шпалой по голове и, видимо, решил, что он президент. Это такая особенность политической игры украинской. Чем сильнее бьют железнодорожной шпалой по голове, тем сильнее президентские амбиции. Такая вот закономерность», — сказал Скачко.
Он констатировал, что многие политические силы, обозреватели и блогеры на Украине уже запустили пробные шары, рассказывая об Усике «как о человеке с незапятнанной репутацией».
«Усик снял с себя чемпионский пояс… Гора мышц, нет мозгов, замедленный речевой аппарат, вращающийся в противоположную сторону от умственного. Всё хорошо. Типичный кандидат», — подытожил Скачко.
17 ноября стало известно, что Усик добровольно отказался от чемпионского титула по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в супертяжёлом весе и утратил звание абсолютного чемпиона мира.
