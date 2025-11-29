Лебедев: тренировочный лагерь ВСУ попал под удар под Киевом

В ночь на субботу нанесен удар по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, под удар попал объект противника в районе города Бровары.
«Прилет “Герани-2” по одному из тренировочных лагерей ВСУ. Тренировались добровольцы-артиллеристы», — написал Лебедев.
По словам координатора подполья, детонация на территории тренировочного лагеря указывает на попадание по складу с боеприпасами.
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Напомним, накануне стало известно о нанесении удара в Павлограде попала под удар воинская часть украинской Нацгвардии.
