Лебедев: тренировочный лагерь ВСУ попал под удар под Киевом

По информации координатора подполья, объект противника атакован БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу нанесен удар по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, под удар попал объект противника в районе города Бровары.

«Прилет “Герани-2” по одному из тренировочных лагерей ВСУ. Тренировались добровольцы-артиллеристы», — написал Лебедев.

По словам координатора подполья, детонация на территории тренировочного лагеря указывает на попадание по складу с боеприпасами.

Информации о потерях противника в результате удара нет.

Напомним, накануне стало известно о нанесении удара в Павлограде попала под удар воинская часть украинской Нацгвардии.

