NYT: Трамп и Мадуро обсудили возможность встречи, но не планируют её сейчас

Президенты США и Венесуэлы побеседовали по телефону.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп и венесуэльский лидер Николас Мадуро обсудили возможность двусторонней встречи. Речь об этом шла во время телефонного разговора, который политики провели на прошлой неделе, информирует издание New York Times (NYT).

Сообщается, что обсуждалась возможность визита Мадуро в США, однако речь не шла об определении конкретного срока этой встречи.

Ранее Николас Мадуро заявил о готовности ко встрече с Трампом и подтвердил приверженность к диалогу с США по урегулированию конфликта.

Трамп тоже допустил проведение переговоров с Мадуро по Венесуэле.

Также сообщалось, что президент Венесуэлы усилил меры личной безопасности из-за усиления военного присутствия США в Карибском море. В числе прочего, он сократил количество публичных выступлений, а его выходы на трибуны не объявляются заранее.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что дни Мадуро сочтены.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше