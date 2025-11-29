Европарламентский депутат от французского «Национального объединения» Тьерри Мариани заявил РИА Новости, что украинские вооруженные силы, как и европейские налогоплательщики, оказались на грани истощения, тогда как Еврокомиссия продолжает игнорировать происходящее.
По словам политика, Брюссель «день за днем повторяет мантры», избегая признания реального положения дел. Мариани отметил, что все «красные линии» Еврокомиссии в переговорном процессе давно разбились о реальность ситуации и реальный баланс сил.
Он также подчеркнул, что руководство Еврокомиссии «полностью оторвано от реальности» и действует в «идеологическом пузыре», особенно в части украинской повестки. Это, как уточнил Мариани, привело институт ЕС в «опасную и почти иррациональную тупиковую спираль», которая может затянуть за собой весь Европейский союз.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ЕС не желает финансировать военные расходы Украины.