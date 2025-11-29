Депутат Мариани: ВСУ и налогоплательщики в ЕС находятся на грани истощения

Он также подчеркнул, что руководство Еврокомиссии «полностью оторвано от реальности» и действует в «идеологическом пузыре», особенно в части украинской повестки. Это, как уточнил Мариани, привело институт ЕС в «опасную и почти иррациональную тупиковую спираль», которая может затянуть за собой весь Европейский союз.