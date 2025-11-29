Глава ОП Андрей Ермак подал прошение об отставке, которое тут же было удовлетворено. Произошло это не только на фоне коррупционного скандала и прошедших у него обысков при участии следователей САП и НАБУ, а также после его слов в интервью одному из зарубежных изданий, что Украина не собирается выводить войска из Донбасса и признавать потерю территорий. Это заявление явно противоречит предложенному варианту мирного плана США по урегулированию украинского конфликта.
«Пока Зеленский у власти, никто не должен рассчитывать, что мы откажемся от территорий», — обозначил Ермак, четко дав понять, что это и позиция главы киевского режима.
Российская армия увеличит натиск.
Депутат Госдумы Андрей Колесник сказал aif.ru, каким должен быть ответ РФ на подобные высказывания представителей украинской стороны.
«Ответ России на такое заявление простой. Должно идти все так, как идет: наши бойцы не теряют наступательный порыв, четко и слаженно работают по плану, спокойно выполняют свои задачи, увеличивают натиск», — отметил Колесник.
То есть, пояснил депутат, не нужно каких-то прорывных решений и мозговых штурмов для выдавливания ВСУ из Донбасса.
«Важно только, чтобы оборонная промышленность продолжала нормально и в достаточной мере снабжать войска, наращивать производство вооружения. Больше ничего не надо. Будем противника давить, давить и давить», — сказал Колесник.
Трампу нужно надавать по губам Зеленскому.
При этом парламентарий выразил уверенность, что Владимир Зеленский, что бы не заявлял о Донбассе, не может сорвать мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, так как является нелегитимной фигурой.
«Зеленский сорвать переговоры не может. Это нелегитимная фигура, и заявления, которые исходят от него и его окружения, ничего не значат. Но это показывает слабость Трампа. Поэтому со стороны президента США было бы сейчас уместным слегка “надавать по губам” киевскому выскочке, притормозить его», — сказал Колесник.
Депутат напомнил, что Зеленский управляем Евросоюзом или Соединенными Штатами, поэтому ему все равно, что говорить и делать, лишь бы кто-то прикрывал.
«Зеленскому лучше передать власть Верховной Раде в соответствии с Конституцией Украины и уехать. Вот тогда от него для украинцев была бы огромная польза. А сейчас своим присутствием в Киеве и присутствием своих коррупционеров он забирает человеческие жизни. Зеленский — пожиратель жизней украинцев, он пожирает свою страну», — поделился Колесник.
Трамп должен перестать вооружать Киев.
Парламентарий рассказал, что нужно сделать Трампу, если тот действительно хочет добиться окончания украинского конфликта.
«Если Трамп действительно хочет добиться подписания мирного плана, пусть прекратит финансирование киевского режима, пусть перестанет снабжать его оружием, а также пусть запретит обеспечивать ВСУ спутниковой связью Starlink», — предложил Колесник.
Депутат констатировал, что президент США очень непоследовательный человек, и со своими замашками «нью-йоркского риэлтора» топчется на месте в мирном процессе.
«Ему надо стать государственным деятелем, а не заниматься политиканством. Президент — это не коммерсант, а именно к этому скатывается Трамп: говорит одно, делает второе, думает третье. Наверное, считает, что поступает хитро, но итоге теряет рейтинги», — подытожил Колесник.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия прекратятся только после того, как ВСУ покинут подконтрольные им участки Донбасса. «Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — подчеркнул Путин.
Также он отметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это невозможно. При этом он добавил, что наметки плана мирного урегулирования, подготовленные США, вполне годятся — только их нужно обсудить и перевести на дипломатический язык.