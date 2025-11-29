Даст по губам, выгонит: эксперты ждут мести Трампа Зеленскому за срыв мира

Глава ОП Андрей Ермак подал прошение об отставке, которое тут же было удовлетворено. Произошло это не только на фоне коррупционного скандала и прошедших у него обысков при участии следователей САП и НАБУ, а также после его слов в интервью одному из зарубежных изданий, что Украина не собирается выводить войска из Донбасса и признавать потерю территорий. Это заявление явно противоречит предложенному варианту мирного плана США по урегулированию украинского конфликта.