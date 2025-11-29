Ричмонд
Царев: войска РФ наступают на Никифоровку под Северском

По информации экс-депутата Рады, российские военные продвигаются с целью окружении района Хромного и Бондарного.

Источник: Аргументы и факты

В районе Северска российские подразделения начали наступление на село Никифоровка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«На северском участке российские бойцы с опорой на освобожденные Васюковку и Пазено наступают по направлению к Никифоровке, чтобы окружить район Хромного и Бондарного», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также о выдавливании российскими военными боевиков ВСУ от реки Северский Донец под Платоновкой в сторону Закотного.

Напомним, накануне стало известно о начавшихся боях за село Бондарное под Северском.

