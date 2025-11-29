Царев: войска РФ наступают на Никифоровку под Северском

В районе Северска российские подразделения начали наступление на село Никифоровка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«На северском участке российские бойцы с опорой на освобожденные Васюковку и Пазено наступают по направлению к Никифоровке, чтобы окружить район Хромного и Бондарного», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о выдавливании российскими военными боевиков ВСУ от реки Северский Донец под Платоновкой в сторону Закотного.
Напомним, накануне стало известно о начавшихся боях за село Бондарное под Северском.
Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.Читать дальше