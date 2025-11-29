Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА над 11 регионами России

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации в ходе ночного дежурства осуществили перехват и уничтожение 103 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями регионов страны и акваторией Азовского моря.

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации в ходе ночного дежурства осуществили перехват и уничтожение 103 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями регионов страны и акваторией Азовского моря. Соответствующая информация была распространена Министерством обороны России.

Согласно официальным данным, воздушные цели были нейтрализованы в небе над Белгородской (26 единиц), Ростовской (20 единиц) областями, Республикой Крым (19 единиц), Рязанской областью и Краснодарским краем (по 11 единиц), Воронежской (5 единиц), Липецкой (4 единицы) и Курской (3 единицы) областями.

Также по одному беспилотнику сбито над Астраханской и Волгоградской областями, Республикой Калмыкия и над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что российский город подвергся массированной атаке БПЛА, локализовано восемь возгораний.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше