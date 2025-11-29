Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА над 11 регионами России

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации в ходе ночного дежурства осуществили перехват и уничтожение 103 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями регионов страны и акваторией Азовского моря. Соответствующая информация была распространена Министерством обороны России.
Согласно официальным данным, воздушные цели были нейтрализованы в небе над Белгородской (26 единиц), Ростовской (20 единиц) областями, Республикой Крым (19 единиц), Рязанской областью и Краснодарским краем (по 11 единиц), Воронежской (5 единиц), Липецкой (4 единицы) и Курской (3 единицы) областями.
Также по одному беспилотнику сбито над Астраханской и Волгоградской областями, Республикой Калмыкия и над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что российский город подвергся массированной атаке БПЛА, локализовано восемь возгораний.
