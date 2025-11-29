Котенок: российские военные наступают на харьковский поселок Боровая

Котенок сообщил также о ведении российскими военными ожесточенных боев в районе села Рубцы, расположенного в трех десятках километров от Боровой. Военкор отметил, что в случае перехода села под контроль войск РФ группировка ВСУ на рубцовско-боровском плацдарме потеряет все маршруты снабжения.