Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: российские военные наступают на харьковский поселок Боровая

Военкор сообщил также об ожесточенных боях на рубцовском участке.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российские подразделения ведут наступление на поселок Боровая, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши подразделения расширили прорыв во 2-м (внешнем) рубеже обороны ВСУ на подступах к Боровой и нанесли удар по 1-му (внутреннему) за Лиманской балкой на ближних подступах к Боровой», — написал он.

Согласно сведениям военкора, российским бойцам удалось захватить опорник ВСУ в окрестностях поселка.

Котенок сообщил также о ведении российскими военными ожесточенных боев в районе села Рубцы, расположенного в трех десятках километров от Боровой. Военкор отметил, что в случае перехода села под контроль войск РФ группировка ВСУ на рубцовско-боровском плацдарме потеряет все маршруты снабжения.

Ранее стало известно о заходе российских бойцов в село Коровий Яр, находящееся в 12 километрах от Рубцов.