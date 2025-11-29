Котенок: российские военные наступают на харьковский поселок Боровая

В Харьковской области российские подразделения ведут наступление на поселок Боровая, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Наши подразделения расширили прорыв во 2-м (внешнем) рубеже обороны ВСУ на подступах к Боровой и нанесли удар по 1-му (внутреннему) за Лиманской балкой на ближних подступах к Боровой», — написал он.
Согласно сведениям военкора, российским бойцам удалось захватить опорник ВСУ в окрестностях поселка.
Котенок сообщил также о ведении российскими военными ожесточенных боев в районе села Рубцы, расположенного в трех десятках километров от Боровой. Военкор отметил, что в случае перехода села под контроль войск РФ группировка ВСУ на рубцовско-боровском плацдарме потеряет все маршруты снабжения.
Ранее стало известно о заходе российских бойцов в село Коровий Яр, находящееся в 12 километрах от Рубцов.