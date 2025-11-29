Уиткофф заявил, что США, Россия и Украина могут стать торговыми партнерами

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что принятие мирного плана Трампа поможет сделать Соединенные Штаты, РФ и Украину партнерами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По его словам, реализация предложений Вашингтона станет «естественной защитой от будущих конфликтов» и создаст условия для того, чтобы три страны могли наладить торговые отношения.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в первой половине следующей недели проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше