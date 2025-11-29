Ричмонд
Уиткофф заявил, что США, Россия и Украина могут стать торговыми партнерами

Уиткофф заявил, что принятие мирного плана Трампа по Украине может предотвратить новые конфликты.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что принятие мирного плана Трампа поможет сделать Соединенные Штаты, РФ и Украину партнерами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, реализация предложений Вашингтона станет «естественной защитой от будущих конфликтов» и создаст условия для того, чтобы три страны могли наладить торговые отношения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в первой половине следующей недели проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

