Politico: комик Зеленский остался без продюсера перед переговорами с США

Владимир Зеленский после отставки главы его офиса Андрея Ермака остался без «продюсера», это произошло на фоне продолжающихся переговоров по мирному плану США, пишет Politico.
«Многие украинские комментаторы отводят Ермаку роль продюсера в правящем дуэте, где бывший телекомик, ставший президентом, играет главную роль. Теперь Зеленский остался без своего продюсера, готовясь к напряженным переговорам с США», — сказано в материале.
При этом, как пишет издание, Андрея Ермака «не будут широко оплакивать», поскольку чрезмерная концентрация власти с его стороны вызывала недовольство не только внутри Украины, но и на Западе.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил об обысках у Андрея Ермака со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он обратился к Владимиру Зеленскому с призывом уволить главу его офиса. Впоследствии появилась информация, что обыски были связаны с расследованием дела о коррупции в сфере энергетики.
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности главы его офиса.