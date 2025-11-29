Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT написала о выборе Украины «плохо сейчас или, может, хуже потом»

Украина должна выбрать между «горьким компромиссом» и еще худшей ситуацией из-за слабых гарантий Запада. Речь идет о положениях в мирном плане США, пишет Financial Times.

Источник: РИА "Новости"

Любое решение Украины по мирному плану может сводиться к тому, что «сейчас все плохо, а потом, возможно, будет еще хуже», пишет Financial Times.

Без надежных гарантий безопасности и поддержки со стороны Запада перспектива устойчивого мира остается туманной. Однако надежды Киева на поддержку со стороны Запада становятся все более призрачными — у США и Европы нет единой воли или возможностей гарантировать будущую безопасность Украины, говорится в материале.

Так, Украина фактически стоит перед выбором между «горьким компромиссом» и продолжением борьбы, которая может привести к еще худшим последствиям.

В ноябре западные СМИ опубликовали мирный план США по Украине из 28 пунктов, включая признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими, вывод украинских войск из Донбасса, отказ Украины от членства в НАТО. Президент Владимир Путин заявил, что эта инициатива может послужить основой для мирных переговоров.

После консультаций с ЕС и Украиной в Женеве Вашингтон сократил документ до 22 пунктов. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским и украинским лидерами, когда мирный план будет на финальной стадии. В начале декабря Москву посетит спецпредставитель американского лидера для обсуждения промежуточного варианта мирного плана с Путиным.

27 ноября Путин заявил, что украинские войска должны уйти с занимаемых ими территорий, «тогда и прекратятся боевые действия». В Киеве заявляли, что не согласятся на отказ от территорий, пока пост президента занимает Владимир Зеленский.

Положение Киева авторы материала сравнили с парадоксом из романа Джозефа Хеллера, опубликованного в 1961 году, «Уловка-22». Речь идет о ситуации, где всякий, кто заявляет о себе, что он сумасшедший, с целью освободиться от военной обязанности, тем самым доказывает, что он не сумасшедший, так как такое заявление само говорит о здравомыслии.

Так и уступка Украиной территорий наверняка спровоцирует слухи об «ударе в спину» среди офицеров, что подорвет доверие к гражданскому руководству Украины, говорится в материале. Нынешняя военная ситуация «не оправдывает сдачу этих территорий», отмечает FT.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше