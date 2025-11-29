Стало известно, как чиновники в США узнавали о переговорах с РФ

Издание указывает, что сотрудники отдела по контролю за санкциями Министерства финансов США иногда узнавали детали встреч Уиткоффа в Москве от своих коллег из Великобритании. Кроме того, газета утверждает, что вскоре после саммита лидеров России и США на Аляске европейская разведка распространила отчёт о его результатах среди высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности в Европе.