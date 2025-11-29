Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как чиновники в США узнавали о переговорах с РФ

Американские официальные лица получали информацию о содержании переговоров между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и российским представителем Кириллом Дмитриевым от британских источников.

Американские официальные лица получали информацию о содержании переговоров между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и российским представителем Кириллом Дмитриевым от британских источников.

Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, в то время как Уиткофф в течение девяти месяцев вёл диалог с Дмитриевым, некоторые ведомства в администрации Трампа имели лишь ограниченное представление о характере этих контактов.

Издание указывает, что сотрудники отдела по контролю за санкциями Министерства финансов США иногда узнавали детали встреч Уиткоффа в Москве от своих коллег из Великобритании. Кроме того, газета утверждает, что вскоре после саммита лидеров России и США на Аляске европейская разведка распространила отчёт о его результатах среди высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности в Европе.

Содержание отчёта, в котором описывались коммерческие и экономические инициативы, обсуждавшиеся администрацией Трампа с Россией, включая совместную добычу редкоземельных металлов в Арктике, вызвало, по данным издания, шок у европейских представителей.

Ранее была названа неожиданная причина, по которой США просили Зеленского уволить Ермака.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше