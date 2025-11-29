Бочаров: Склад и жилые дома повреждены при атаке украинских БПЛА на Волгоград

Волгоградская область подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате нападок повреждены склад и жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова опубликовал Telegram-канал администрации.
Отмечается, что все произошло утром в субботу, 29 ноября. Тогда киевский режим попытался ударить по гражданским объектам территории Волгоградской области. Российские системы ПВО сразу же начали отражать атаку.
«В Волгограде на ул. Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась», — написал Бочаров.
Он также добавил, что удары были нанесены по жилым домам на нескольких улицах. В некоторых из них возникли возгорания, были выбиты стекла.
«По предварительным данным, один пострадавший в жилом доме по ул. Невской, помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — добавил Бочаров.
На месте уже работают оперативные службы. Они ликвидируют последствия нападок со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.
Немногим ранее, 28 ноября, нападкам со стороны киевского режима подверглась Ростовская область. В течение ночи ее атаковали сразу 46 беспилотников ВСУ. Однако российские системы ПВО успешно предотвратили удары. Пострадавших не оказалось.