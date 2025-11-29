Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров: Склад и жилые дома повреждены при атаке украинских БПЛА на Волгоград

Бочаров сообщил, что в результате ударов БПЛА ВСУ по Волгоградской области пострадали несколько человек.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате нападок повреждены склад и жилые дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова опубликовал Telegram-канал администрации.

Отмечается, что все произошло утром в субботу, 29 ноября. Тогда киевский режим попытался ударить по гражданским объектам территории Волгоградской области. Российские системы ПВО сразу же начали отражать атаку.

«В Волгограде на ул. Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась», — написал Бочаров.

Он также добавил, что удары были нанесены по жилым домам на нескольких улицах. В некоторых из них возникли возгорания, были выбиты стекла.

«По предварительным данным, один пострадавший в жилом доме по ул. Невской, помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — добавил Бочаров.

На месте уже работают оперативные службы. Они ликвидируют последствия нападок со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.

Немногим ранее, 28 ноября, нападкам со стороны киевского режима подверглась Ростовская область. В течение ночи ее атаковали сразу 46 беспилотников ВСУ. Однако российские системы ПВО успешно предотвратили удары. Пострадавших не оказалось.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше