Лебедев: авиабаза ВСУ попала под удар в Староконстантинове

По данным координатора подполья, для поражения объекта противника применены ракеты.

Источник: Аргументы и факты

В Хмельницкой области нанесен удар по авиабазе ВСУ, сообщил в субботу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, под удар попала авиабаза противника в Староконстантинове.

«Два прилета “Кинжалов” в авиабазу. Взрыв описывают как подземный, шатнуло дома в противоположном конце города», — написал координатор подполья.

Информации о потерях противника в результате удара нет.

Ранее стало известно о нанесении удара по тренировочному лагерю ВСУ в районе города Бровары Киевской области.