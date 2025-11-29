Лебедев: авиабаза ВСУ попала под удар в Староконстантинове

В Хмельницкой области нанесен удар по авиабазе ВСУ, сообщил в субботу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, под удар попала авиабаза противника в Староконстантинове.
«Два прилета “Кинжалов” в авиабазу. Взрыв описывают как подземный, шатнуло дома в противоположном конце города», — написал координатор подполья.
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Ранее стало известно о нанесении удара по тренировочному лагерю ВСУ в районе города Бровары Киевской области.