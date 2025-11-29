Лукашенко обратился к президенту Палестины Аббасу, сказав о мире

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к главе Палестины Аббасу, сказав о мире. Белорусский президент поздравил своего палестинского коллегу с Международным днем солидарности с палестинским народом.
Лукашенко подчеркнул, что данный праздник — символ справедливого стремления к сохранению идентичности, а также к сохранению и укреплению независимости и государственности.
— Достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке и создание Государства Палестина в соответствии с решениями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций являются безусловной основой обеспечения долгосрочной стабильности в регионе, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Лукашенко пожелал Аббасу здоровья и успехов, а палестинцам — мирного неба, а также благополучия и процветания.
