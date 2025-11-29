Кеннеди-младший показал фото ужина Трампа и Маска в День благодарения

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший опубликовал в соцсети X* поздравление с Днем благодарения, сопроводив его фотографией, на которой запечатлены президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск во время совместного ужина на борту самолета.
На снимке Трамп и Маск сидят рядом друг с другом за праздничным столом, на котором поданы традиционные блюда Дня благодарения — запеченная индейка, картофельное пюре, клюквенный соус, овощи и десерты.
В комментариях под постом пользователи выразили недоумение и обратились к нейросети Grok от компании Маска с вопросом, является ли изображение настоящим. Представители Grok ответили, что история «была составлена на основе популярных публикаций», однако ни один надежный источник не подтвердил проведение ужина на борту Air Force One, а само изображение «похоже, создано искусственным интеллектом».
