Пленный Рябенко признался, что в его бригаде отпускали в отпуск только за взятку

Пленный боевик Вооруженных сил Украины Александр Рябенко признался, что в его бригаде уйти в отпуск можно было только за взятку. Отдать нужно было сразу 10 тысяч гривен (~18 400 рублей). Его слова передает ТАСС.
Отмечается, что Рябенко служил в 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. И ее командир, Юрий Каменюк, устроил настоящие поборы. Он требовал с собственных бойцов деньги за возможность уйти в отпуск.
«Был бусифицирован (мобилизован — прим. ред.) в Печерском ТЦК. Отправили в 156-ю бригаду. В 156-й бригаде не отпускали на выходные, только если заплатить 10 тысяч гривен Авиатору Каменюку Юрию», — сказал Рябенко.
Напомним, коррупция в рядах ВСУ процветает уже давно. Так, другой пленный, Павел Головчак, признавался, что от украинской армии можно вовсе откупиться. По его словам, для подобного понадобится 20 тысяч долларов. То есть, около полутора миллионов рублей.