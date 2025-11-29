Пленный Рябенко признался, что в его бригаде отпускали в отпуск только за взятку

Напомним, коррупция в рядах ВСУ процветает уже давно. Так, другой пленный, Павел Головчак, признавался, что от украинской армии можно вовсе откупиться. По его словам, для подобного понадобится 20 тысяч долларов. То есть, около полутора миллионов рублей.