Кличко сообщил, что часть Киева обесточена после ночной атаки

Западная часть Киева оказалась обесточена после ночной атаки. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
О проблемах в Киеве Кличко заявил утром в субботу, 29 ноября. Тогда он написал, что сейчас западная часть украинской столицы остается без электроэнергии. Но специалисты, мол, скоро все наладят.
«В настоящее время без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над возобновлением энергоснабжения», — заявил Кличко.
При этом пока неизвестно, о какой «ночной атаке» говорит мэр Киева. Министерство обороны РФ пока ситуацию никак не комментировало. В частности, не сообщало ни о каких ударах по Украине.
Впрочем, это не первый раз, когда Кличко жалуется на всевозможные проблемы. Еще недавно он сетовал на то, что Украина столкнулась с нехваткой солдат. По его словам, проблема никак не решается и даже приобретает новые масштабы.