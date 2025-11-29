Ричмонд
Рюмка водки и сало в шелухе: ресторан раскрыл полный список блюд, которые заказал Орбан после встречи с Путиным

Орбан после встречи с Путиным обедал блинами с красной икрой и борщом.

Источник: Комсомольская правда

После завершения официальных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил столичный ресторан «Живаго». Подробностями его обеда поделилась пресс-служба заведения с телеканалом РЕН ТВ.

Как отметили в ресторане, венгерский лидер с большим удовольствием пробовал блюда русской кухни. В его заказ вошли блины с красной икрой, сало в шелухе, традиционные соленья, сибирские пельмени и московский борщ. Также к ужину Орбан заказал рюмку водки. Визит гостя, по информации заведения, продлился около полутора часов.

Стали известны и некоторые детали меню с ценами. Так, блины обошлись в 220 рублей, а 50 граммов икры форели, которую подавали в стеклянной тарелке на льду, — в 1800 рублей. Гарниром к блюду шли пампушки, зеленый лук и отдельно натертые белок и желток вареного яйца.

Помимо этого, премьер заказал сибирские пельмени за 720 рублей, которые сервируют со сметаной, а также сало в шелухе стоимостью 690 рублей. К последнему блюду полагались поджаренные кусочки бородинского хлеба, свежий зеленый лук и горчица.

Напомним, встреча Владимира Путина с Виктором Орбаном продлилась четыре часа. На переговорах лидеры обсудили, в том числе, мирные переговоры России с Украиной. Виктор Орбан предложил организовать встречи лидеров по конфликту в Венгрии.

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что переговоры Путина и Орбана прошли в конструктивном ключе. По его словам, беседа получилась очень позитивной и продуктивной.

Прежде Орбан жёстко ответил на обвинения в работе на интересы России. В интервью MD meets политик назвал наивными и примитивными тех, кто считает его «троянским конём» России или президента Путина. Глава правительства обозначил геополитическую концепцию Будапешта. Для Венгрии Москва всегда была и остаётся одним из трёх центров силы наряду с Берлином и Стамбулом.

Также премьер-министр Венгрии призвал страны Европейского союза начать прямые переговоры с Россией. По словам Орбана, Будапешт до сих пор выступает против любых попыток давить на Россию. В первую очередь потому, что подобное бессмысленно и даже опасно.

