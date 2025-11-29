Рюмка водки и сало в шелухе: ресторан раскрыл полный список блюд, которые заказал Орбан после встречи с Путиным

Прежде Орбан жёстко ответил на обвинения в работе на интересы России. В интервью MD meets политик назвал наивными и примитивными тех, кто считает его «троянским конём» России или президента Путина. Глава правительства обозначил геополитическую концепцию Будапешта. Для Венгрии Москва всегда была и остаётся одним из трёх центров силы наряду с Берлином и Стамбулом.