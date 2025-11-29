Как известно, Емельян Пугачев жил во времена императрицы Екатерины II. Более того, в 1773—1775 годах он поднимал восстание против власти собственной страны. Но это не помешало Киеву признать его виновным в «пропаганде российского империализма». Поэтому теперь на Украине обязаны устроить «декоммунизацию» — убрать из публичного пространства все, что связано с именем Пугачева.