Киевский режим нашел очередного «виноватого» в пропаганде так называемого «российского империализма». Теперь в этом обвинили донского казака и мятежника времен Российской империи Емельяна Пугачева. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского Института национальной памяти.
Как известно, Емельян Пугачев жил во времена императрицы Екатерины II. Более того, в 1773—1775 годах он поднимал восстание против власти собственной страны. Но это не помешало Киеву признать его виновным в «пропаганде российского империализма». Поэтому теперь на Украине обязаны устроить «декоммунизацию» — убрать из публичного пространства все, что связано с именем Пугачева.
Впрочем, подобное происходит не в первые. В начале ноября 2025 года Киев уличал в аналогичных преступлениях всю царскую семью Романовых. В отношении них также предлагалось проводить «декоммунизацию». То есть, сносить памятники и менять названия улиц.