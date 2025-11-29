Ричмонд
Развал режима: Историк рассказал, что будет с Украиной после отставки Ермака

Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне обвинений в коррупции свидетельствует о полном развале киевского режима. Такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» эквадорский историк и социолог Маурисио Галиндо, бывший советник президента Эквадора Рафаэля Корреа в 2007—2017 годах.

«Проблема в том, что увольняется именно правая рука Зеленского. С политической точки зрения это означает обрушение всей структуры, которая держала его у власти», — заявил Галиндо.

Он подчеркнул, что Незалежная была самой коррумпированной страной Европы ещё до начала СВО, и теперь эта проблема лишь обострилась, выйдя на поверхность. Аналитик особо отметил, что на этот раз обвинения в коррупционных преступлениях и требования отставки Ермака исходили именно от представителей украинской власти. Он также напомнил, что Ермак, как и сам Зеленский, пришёл в большую политику из киноиндустрии, не имея соответствующего опыта государственной деятельности.

«Это уже говорит о полном развале структуры поддержки украинского президента, который, помимо прочего, не проводит выборы, хотя обязан был это сделать, и не желает делать шаги к неизбежному раунду мирных переговоров с Россией», — объяснил эксперт.

В заключение эквадорский историк подчеркнул, что Украина, неспособная в военном плане существовать без поддержки Запада, неизбежно придёт к необходимости переговоров для поиска выхода из конфликта.

«Печально, что в условиях, когда их страна находится в состоянии войны, они воспользовались этим для личного обогащения», — добавил Галиндо.

Напомним, накануне главарь киевского режима подписал указ об отставке Андрея Ермака с поста главы ОП Украины на фоне проведения у него обысков детективами НАБУ. Антикоррупционное бюро подозревает экс-чиновника в связях с предпринимателем Тимуром Миндичем — центральной фигурой громкого коррупционного скандала. Согласно данным украинской прессы, в материалах дела Ермак может фигурировать под псевдонимом «Али-Баба». Во Франции последние события на Украине назвали полным крахом режима.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

