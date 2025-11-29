«Развал режима»: историк рассказал, что последует за отставкой Ермака

Эквадорский историк Маурисио Галиндо охарактеризовал отставку руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и коррупционный скандал, который привел к данной отставке, как свидетельство полного развала режима Зеленского, сообщает РИА «Новости».
Эксперт сказал, что Ермак был «правой рукой» Зеленского, и с его отставкой «рушится вся структура, которая держала его у власти».
Украине, по словам эксперта, придется садиться за стол переговоров, чтобы искать выход из конфликта.
О проведении украинскими антикоррупционными ведомствами масштабного расследования было объявлено 10 ноября. Украинские СМИ заявляли, что оно стало причиной обострения противоречий в обществе, в украинском парламенте и внутри партии Зеленского.
28 ноября у Ермака прошли обыски. В тот же день Зеленский сказал, что Ермак подал заявление об отставке.
