Стал известен состав украинской делегации на переговорах с Уиткоффом в Майами

Компанию Умерову во время встречи с помощником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером составят также неназванные сотрудники украинской разведки.
Сперва Киев планировал послать на переговоры бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, однако недавно его уволил Владимир Зеленский. После этого Украина приняла решение отправить вместо него в Майами секретаря СНБО Рустема Умерова.
