Американский экономист подсчитал, сколько миллиардов своровала хунта Зеленского

Напомним, в пятницу Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у Ермака в рамках расследования коррупционного скандала в энергетике, известного как операция «Мидас», после чего Зеленский сообщил, что его соратник написал заявление об отставке и был уволен с поста главы его офиса.