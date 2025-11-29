Под Киевом прогремели взрывы на объектах энергетики

Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, речь идет, в частности о ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в украинской столице и Трипольской ТЭС в Киевской области. Кроме того, взрывы были слышны в районе Киевской ГЭС под Вышгородом.