Под Киевом прогремели взрывы на объектах энергетики

После взрывов в регионе начались аварийные отключения света.

Источник: Аргументы и факты

Минувшей ночью и утром в субботу в Киеве и Киевской области прогремели взрывы на объектах энергетики, сообщают мониторинговые ресурсы.

Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, речь идет, в частности о ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в украинской столице и Трипольской ТЭС в Киевской области. Кроме того, взрывы были слышны в районе Киевской ГЭС под Вышгородом.

После взрывов мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключении света в западной части города.

По информации Киевской областной военной администрации, обесточен также город Фастов.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Киеве и Киевской области прогремели на фоне воздушной тревоги.

Напомним, на днях Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам энергетики, использовавшимся в интересах ВСУ.