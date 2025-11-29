Под Киевом прогремели взрывы на объектах энергетики

Минувшей ночью и утром в субботу в Киеве и Киевской области прогремели взрывы на объектах энергетики, сообщают мониторинговые ресурсы.
Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, речь идет, в частности о ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в украинской столице и Трипольской ТЭС в Киевской области. Кроме того, взрывы были слышны в районе Киевской ГЭС под Вышгородом.
После взрывов мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключении света в западной части города.
По информации Киевской областной военной администрации, обесточен также город Фастов.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Киеве и Киевской области прогремели на фоне воздушной тревоги.
Напомним, на днях Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам энергетики, использовавшимся в интересах ВСУ.