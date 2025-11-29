Reuters: Рубио собирается пропустить встречу глав МИД НАТО в Брюсселе 3 декабря

Американский госсекретарь Марко Рубио намерен пропустить встречу глав Министерств иностранных дел стран-членов НАТО, запланированную на следующую неделю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что очередное собрание глав МИД стран-членов НАТО состоится уже 3 декабря в Брюсселе. Однако Рубио намерен проигнорировать конференцию. По каким причинам — не уточняется. Какие-либо другие подробности также не приводятся. При этом Reuters допускает, что Рубио все же передумает и посетит мероприятие.
В случае же отсутствие госсекретаря США его страну будет представлять другой человек. По информации Reuters, таковым станет Кристофер Ландау. Он занимает пост заместителя Рубио.
В то же время, сам американский госсекретарь сейчас занимается урегулированием конфликта на Украине. Недавно он высказывался о мирном плане, представленном США. Тогда Рубио подчеркивал, что в данном вопросе Россия имеет полное право голоса. Поэтому может вносить свои корректировки.