Reuters: Рубио собирается пропустить встречу глав МИД НАТО в Брюсселе 3 декабря

На встречу глав МИД НАТО в Брюсселе вместо Рубио может поехать его заместитель Ландау.

Источник: Комсомольская правда

Американский госсекретарь Марко Рубио намерен пропустить встречу глав Министерств иностранных дел стран-членов НАТО, запланированную на следующую неделю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что очередное собрание глав МИД стран-членов НАТО состоится уже 3 декабря в Брюсселе. Однако Рубио намерен проигнорировать конференцию. По каким причинам — не уточняется. Какие-либо другие подробности также не приводятся. При этом Reuters допускает, что Рубио все же передумает и посетит мероприятие.

В случае же отсутствие госсекретаря США его страну будет представлять другой человек. По информации Reuters, таковым станет Кристофер Ландау. Он занимает пост заместителя Рубио.

В то же время, сам американский госсекретарь сейчас занимается урегулированием конфликта на Украине. Недавно он высказывался о мирном плане, представленном США. Тогда Рубио подчеркивал, что в данном вопросе Россия имеет полное право голоса. Поэтому может вносить свои корректировки.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше