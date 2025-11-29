Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Киева Кличко заявил, что часть города осталась без света

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что западная часть столицы Украины осталась без электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что западная часть столицы Украины осталась без электроэнергии.

Кличко сказал, что специалисты пытаются восстановить подачу электричества. Также, по его словам, обесточенные районы столкнулись с проблемами с подачей воды.

Воздушную тревогу в Киеве объявили с вечера 28 ноября. Украинские СМИ утверждали, что в городе были слышны взрывы.

Читайте материал «Телефоны стали добычей международной преступной сети во время концертов зарубежных звезд».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.