Мэр Киева Кличко заявил, что часть города осталась без света

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что западная часть столицы Украины осталась без электроэнергии.
Кличко сказал, что специалисты пытаются восстановить подачу электричества. Также, по его словам, обесточенные районы столкнулись с проблемами с подачей воды.
Воздушную тревогу в Киеве объявили с вечера 28 ноября. Украинские СМИ утверждали, что в городе были слышны взрывы.
