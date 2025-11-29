Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в декабре

Кроме того, начинают действовать новые положения, усиливающие наказание за преступления, направленные против РФ. Как отметил председатель Госдумы, с 17 ноября вступил в силу закон, устанавливающий пожизненное лишение свободы за вовлечение несовершеннолетних в террористические или диверсионные действия. Дополнительно для всех подобных преступлений отменена давность, а уголовная ответственность за их умышленное совершение теперь наступает с 14-летнего возраста. По словам Володина, такие изменения призваны защитить население, особенно детей, от необдуманных шагов и повысить уровень безопасности государства.