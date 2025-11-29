Уиткофф отказался обсуждать Украину с ЕС по защищенной линии связи

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отклонил предложение Евросоюза проводить консультации по украинскому урегулированию через защищенную линию связи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, один из европейских представителей предложил Уиткоффу перейти к обсуждению вопросов по защищенной стационарной линии, которую лидеры стран ЕС используют для конфиденциальных дипломатических контактов.
Однако спецпосланник отказался, указав, что его частые поездки не позволяют пользоваться такой громоздкой системой.
Ранее Уиткофф заявил, что США, Россия и Украина могут стать торговыми партнерами.
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше