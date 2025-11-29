Названы законы, вступающие в силу с декабря: Новые правила въезда для мигрантов и пожизненные сроки за склонение детей к террору

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Мах перечислил ключевые законодательные изменения, которые начнут действовать в России в декабре. Одним из основных нововведений станет эксперимент по сбору биометрических данных мигрантов на границе.
Как сообщил парламентарий, во всех пунктах пропуска через государственную границу, где есть техническая возможность, у иностранных граждан начнут собирать биометрические персональные данные. Это делается в рамках апробации дополнительных правил въезда и выезда, направленных на совершенствование миграционной политики.
Кроме того, с 28 ноября уже действует закон, ужесточающий условия получения полиса ОМС для мигрантов. Согласно новым правилам, иностранные граждане смогут получать бесплатную медицинскую помощь только после того, как отработают на территории России не менее пяти лет.
Володин также напомнил о вступившем 17 ноября законе, который ужесточает ответственность за преступления против государственной безопасности. За склонение детей к террористической или диверсионной деятельности теперь предусмотрено пожизненное лишение свободы. Для всех преступлений этой категории отменены сроки давности, а уголовная ответственность за их умышленное совершение наступает с 14 лет.
Также с 1 декабря расширяется информирование граждан о мерах социальной защиты через портал «Госуслуги». В список жизненных ситуаций, при наступлении которых люди автоматически получают уведомления о положенных выплатах и льготах, добавлены потеря работы и достижение предпенсионного возраста.
Еще одно изменение касается сферы атомной энергетики. В закон «Об использовании атомной энергии» вводится отдельная глава о государственном надзоре, где детально прописываются формы и порядок проверок, устанавливается режим постоянного контроля и определяются проводимые мероприятия. Законом также предусмотрен прокурорский надзор за его исполнением.
Наконец, с 14 декабря размещать средства государственных корпораций, компаний с госучастием, Фонда персональной ответственности туроператоров, Агентства по страхованию вкладов, а также открывать эскроу-счета для долевого строительства можно будет только в тех банках, которые соответствуют установленному уровню кредитного рейтинга.
Накануне Владимир Путин подписал целый ряд законов. Один из них гласит об установлении нового минимального размера оплаты труда. С января 2026 года он составит 27 093 рублей.