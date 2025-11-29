Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков объяснил задержку переговоров Путина и Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прибытия в Москву некоторое время готовился к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому встреча представителей стран началась не сразу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Источник: Газета.Ру

Так он ответил на вопрос журналистов о том, встречались ли политики тет-а-тет в период до начала официальной встречи.

«Нет, они не общались тет-а-тет, Орбан просто готовился к переговорам. Ему были обеспечены для этого все условия», — заявил он.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Позже Песков заявил, что Кремль остался доволен переговорами с премьер-министром Венгрии. Он отметил, что встреча прошла «очень содержательно».

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше