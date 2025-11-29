Песков объяснил задержку переговоров Путина и Орбана

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.