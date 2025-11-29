Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СВО, биометрия, вербовка детей: какие законы вступают в силу в декабре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал пакет законодательных изменений, вступающих в силу в декабре. Своим заявлением политик поделился в личном канале в мессенджере MAX.

Среди ключевых нововведений — эксперимент по сбору биометрических данных мигрантов на всех пунктах пропуска. Также ужесточаются условия получения медицинского полиса: иностранные граждане смогут претендовать на бесплатную медпомощь только после пяти лет легальной работы в России.

Существенно усиливается уголовная ответственность за преступления против государственной безопасности. За склонение детей к террористической деятельности теперь предусмотрено пожизненное лишение свободы, а сроки давности по таким преступлениям отменены.

Отдельные меры направлены на поддержку участников СВО и их семей. НКО, работающие с ветеранами, будут получать государственную поддержку, а система информирования о социальных льготах через «Госуслуги» расширит перечень жизненных ситуаций.

Ранее Life.ru рассказывал, что депутаты Госдумы предложили начать выпускать в России банкноту номиналом в 10 000 рублей. Авторы инициативы считают, что сейчас для совершение крупных покупок приходится набирать слишком много наличных.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше