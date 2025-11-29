Ричмонд
Часть Киева и город Фастов остались без света после ночных взрывов

В результате ночных и утренних взрывов в Киевской области часть украинской столицы и весь город Фастов остались без электроэнергии. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. Также в этих районах начались и проблемы с водоснабжением.

Источник: Life.ru

«Сейчас без электроэнергии западная часть Киева. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения», — написал Кличко.

Киевская областная военная администрация, также подтвердила полное обесточивание города Фастов.

«Обесточен город Фастов. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина подверглась очередному массированному налёту. По военным и инфраструктурным объектам был нанесён комбинированный удар дальнобойными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. В общей сложности ожидается значительное количество прилётов — до 600.

