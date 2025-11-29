«Меня опозорили»: уволенный Ермак сказал, что отправится на фронт

Уволенный с должности руководителя офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил изданию The New York Post, что планирует отправиться на фронт и «готов к любым репрессиям». Подробностей о том, когда именно он планирует уйти на передовую или каких-либо доказательств своих слов Ермак не привел.