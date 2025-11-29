Ричмонд
«Меня опозорили»: уволенный Ермак сказал, что отправится на фронт

Уволенный с должности руководителя офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил изданию The New York Post, что планирует отправиться на фронт и «готов к любым репрессиям».

Уволенный с должности руководителя офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил изданию The New York Post, что планирует отправиться на фронт и «готов к любым репрессиям». Подробностей о том, когда именно он планирует уйти на передовую или каких-либо доказательств своих слов Ермак не привел.

«Меня опозорили и мое достоинство не защитили», — сказал Ермак. Также он заявил, что ему «отвратительно», что он не получил поддержки.

Также Ермак сказал, что не хотел бы создавать Зеленскому проблемы.

О проведении украинскими антикоррупционными ведомствами масштабного расследования было объявлено 10 ноября. Украинские СМИ заявляли, что оно стало причиной обострения противоречий в обществе, в украинском парламенте и внутри партии Зеленского.

28 ноября у Ермака прошли обыски. В тот же день Зеленский сказал, что Ермак подал заявление об отставке.

